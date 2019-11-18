"Дочка" российского госбанка уходит из интернета

Проминвестбанк, который принадлежит российскому государственному Внешэкономбанку, сообщил о прекращении дистанционного обслуживания клиентов. Об этом говорится на сайте финучреждения.

"Возможность пользоваться системой дистанционного обслуживания Проминвестбанка (в том числе мобильным банкингом) начиная с 10 декабря 2019 будет приостановлена", - сказано в сообщении

Банк постепенно сворачивает свою работу с физлицами. Обслуживание компаний и предпринимателей продолжится.

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