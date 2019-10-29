Крупный банк прекращает работу с физическими лицами

Проминвестбанк прекратит обслуживать физлиц и платежные карты MasterСard
Проминвестбанк с декабря этого года не будет обслуживать карты международной платежной системы MasterСard, которые выпущены в рамках карточных продуктов банка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"Счета, открытые в Проминвестбанке, будут и впредь обслуживаться на условиях заключенного с вами договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт MasterCard", – уточнили в финучреждении.
Проминвестбанк также будет менять стратегию и постепенно прекращать работу с физлицами, уточняет ЭП.
- В мае прошлого года Арбитражный суд Гааги удовлетворил иск "приватовских" структур о взыскании $139 млн (плюс $20 млн процентов) c России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.
- Во исполнение этого судебного решения после разрешений украинских судов госисполнитель в мае 2019-го арестовал 99,77% акций Проминвестбанка, которые принадлежат российскому Внешэкономбанку. 22 октября апелляционный суд отказался снимать арест с акций банка.
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Проминвест дважды выставлялся на аукцион, но покупателей не нашлось. 20 сентября ВЭБ сообщил, что Верховный суд Украины запретил принудительную продажу акций “дочки” российского госбанка
99,7% акций Проминвестбанка с 2008 года владеет российский ВЭБ. Согласно данным Нацбанка, на 1 июля этого года Проминвестбанк занимает десятое место по размеру активов из 76 действовавших украинских банков.