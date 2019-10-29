Крупный банк прекращает работу с физическими лицами

Проминвестбанк с декабря этого года не будет обслуживать карты международной платежной системы MasterСard, которые выпущены в рамках карточных продуктов банка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Счета, открытые в Проминвестбанке, будут и впредь обслуживаться на условиях заключенного с вами договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт MasterCard", – уточнили в финучреждении.

Проминвестбанк также будет менять стратегию и постепенно прекращать работу с физлицами, уточняет ЭП.