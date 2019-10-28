Суд отказался закрыть дело о снятии ареста с акций Проминвеста

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу компании ИММЕ (связана с группой Приват) и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева, которым было открыто производство по иску российского Внешэкономбанка (ВЭБ), владельца Проминвестбанка, о снятии ареста с его акций. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда от 22 октября.

Свою апелляционную жалобу ИММЕ обосновывала нарушением правил подсудности: по мнению компании, этот спор должен рассматривать Шевченковский райсуд Киева, ведь акции Проминвестбанка, по оценкам жалобщика, находятся в Национальном депозитарии Украины.

Вместо этого суд апелляционной инстанции констатировал, что акции Проминвестбанка учитываются на счете в депозитарном учреждении Инвинтум, зарегистрированном в Печерском районе Киева.