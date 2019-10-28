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Суд отказался закрыть дело о снятии ареста с акций Проминвеста

Суд отказался закрыть дело о снятии ареста с акций Проминвеста
28.10.2019, 12:50

Вопрос снятия ареста с акций Проминвестбанка продолжат рассматривать в суде

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу компании ИММЕ (связана с группой Приват) и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева, которым было открыто производство по иску российского Внешэкономбанка (ВЭБ), владельца Проминвестбанка, о снятии ареста с его акций. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда от 22 октября.

Свою апелляционную жалобу ИММЕ обосновывала нарушением правил подсудности: по мнению компании, этот спор должен рассматривать Шевченковский райсуд Киева, ведь акции Проминвестбанка, по оценкам жалобщика, находятся в Национальном депозитарии Украины.

Вместо этого суд апелляционной инстанции констатировал, что акции Проминвестбанка учитываются на счете в депозитарном учреждении Инвинтум, зарегистрированном в Печерском районе Киева.

  • В мае прошлого года Арбитражный суд Гааги удовлетворил иск "приватовских" структур о взыскании $139 млн (плюс $20 млн процентов) c России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.
  • Во исполнение этого судебного решения после разрешений украинских судов госисполнитель в мае 2019-го арестовал 99,77% акций Проминвестбанка, которые принадлежат российскому Внешэкономбанку.
  • Проминвест дважды выставлялся на аукцион, но покупателей не нашлось. 20 сентября ВЭБ сообщил, что Верховный суд Украины запретил принудительную продажу акций “дочки” российского госбанка.
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игорь коломойский Проминвестбанк группа приват внешэкономбанк
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