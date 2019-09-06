Проминвестбанк снова продают, начальная стоимость снижена

Аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка состоится 20 сентября. Начальная стоимость этого пакета ценных бумаг составляет 399,1 млн грн. Гарантийный взнос - 79,8 млн грн (20% от начальной стоимости лота). Об этом свидетельствуют данные ПФТС.

Предыдущий аукцион был запланирован на 28 августа. Этот же пакет акций выставлялся с начальной стоимостью - 532,98 млн грн. Однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Как сообщает finbalance, 27 августа Киевский апелляционный суд отменил постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, которым по заявлению российской госкорпорации ВЕБ.РФ (владелец Проминвестбанка) запрещалось Государственной исполнительной службе продавать акции Проминвестбанка, а бирже ПФТС совершать любые действия по подготовке и проведению аукциона по продаже акций банка.

Апелляцию подавало ООО Телерадиокомпания "Жиса "(связано с Игорем Коломойским).

Суд констатировал, что суд первой инстанции фактически приостановил выполнение решения Арбитражного суда (Гаага, Нидерланды) от 02.05.2018 г., разрешение на выполнение которого было предоставлено постановлением Апелляционного суда Киева от 25.09.2018 г. и постановлением Верховного Суда от 25.01. 2019, "что противоречит принципу обязательности исполнения решения суда, вступившего в законную силу".

Контрольный пакет акций Проминвестбанка принадлежал российской госкорпорации ВЭБ. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.

Интерес к банку проявили три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.26 июля российский ВЭБ - главный акционер Проминвестбанка - заявил о запрете Печерским райсудом Киева продавать акции украинской "дочки" Внешэкономбанка.

В августе Проминвестбанк через суд пытался запретить бирже ПФТС принудительно продавать его акции. ВЭБ.РФ завили, что Стокгольмский арбитраж запретил продажу Проминвестбанка.

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