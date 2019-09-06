Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Проминвестбанк снова продают, начальная стоимость снижена

Проминвестбанк снова продают, начальная стоимость снижена
06.09.2019, 09:38

Суд снял запрет на принудительную продажу акций дочки российского ВЭБа, и банк повторно выставили на продажу

Аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка состоится 20 сентября. Начальная стоимость этого пакета ценных бумаг составляет 399,1 млн грн. Гарантийный взнос - 79,8 млн грн (20% от начальной стоимости лота). Об этом свидетельствуют данные ПФТС.

Предыдущий аукцион был запланирован на 28 августа. Этот же пакет акций выставлялся с начальной стоимостью - 532,98 млн грн. Однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Как сообщает finbalance, 27 августа Киевский апелляционный суд отменил постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, которым по заявлению российской госкорпорации ВЕБ.РФ (владелец Проминвестбанка) запрещалось Государственной исполнительной службе продавать акции Проминвестбанка, а бирже ПФТС совершать любые действия по подготовке и проведению аукциона по продаже акций банка.

Апелляцию подавало ООО Телерадиокомпания "Жиса "(связано с Игорем Коломойским).

Суд констатировал, что суд первой инстанции фактически приостановил выполнение решения Арбитражного суда (Гаага, Нидерланды) от 02.05.2018 г., разрешение на выполнение которого было предоставлено постановлением Апелляционного суда Киева от 25.09.2018 г. и постановлением Верховного Суда от 25.01. 2019, "что противоречит принципу обязательности исполнения решения суда, вступившего в законную силу".

  • Контрольный пакет акций Проминвестбанка принадлежал российской госкорпорации ВЭБ. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.
  • Интерес к банку проявили три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.26 июля российский ВЭБ - главный акционер  Проминвестбанка - заявил о запрете Печерским райсудом Киева продавать акции украинской "дочки" Внешэкономбанка.
  • В августе Проминвестбанк через суд пытался запретить бирже ПФТС принудительно продавать его акции. ВЭБ.РФ завили, что Стокгольмский арбитраж запретил продажу Проминвестбанка.

          Читайте также: Коломойский продает украинский "банк Путина". Недорого - $20 млн

          Напишите нам
          Проминвестбанк ВЭБ ПФТС
          Комментарии
          Последние новости
           