На Проминвестбанк не нашлось покупателей

ПФТС не поучила заявок на участие в аукционе по продаже контрольного пакета Проминвестбанка
Из-за отсутствия заявок аукцион по продаже контрольного пакета акций ПАО Проминвестбанк (99,7726% уставного капитала) не состоится.
Как подтвердили LIGA.net в пресс-службе ПФСТ, согласно условиям аукциона, на 15:00 27 августа отсутствовали заявки и гарантийные взносы для участия в торгах.
Аукцион должен был состояться 28 августа в 11:00. На продажу выставляли 5 080 310 373 шт. акций, начальная цена лота - 532 098 866 грн.
- 19 июля Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвестбанка за около $21 млн. Начало аукциона запланировано на 28 августа.
- Интерес к банку проявили три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.
- 26 июля российский ВЭБ - главный акционер Проминвестбанка - заявил о запрете Печерским райсудом Киева продавать акции украинской "дочки" Внешэкономбанка.
- В августе Проминвестбанк через суд пытался запретить бирже ПФТС принудительно продавать его акции.
- Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.