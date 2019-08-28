На Проминвестбанк не нашлось покупателей

Из-за отсутствия заявок аукцион по продаже контрольного пакета акций ПАО Проминвестбанк (99,7726% уставного капитала) не состоится.

Как подтвердили LIGA.net в пресс-службе ПФСТ, согласно условиям аукциона, на 15:00 27 августа отсутствовали заявки и гарантийные взносы для участия в торгах.

Аукцион должен был состояться 28 августа в 11:00. На продажу выставляли 5 080 310 373 шт. акций, начальная цена лота - 532 098 866 грн.