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На Проминвестбанк не нашлось покупателей

На Проминвестбанк не нашлось покупателей
28.08.2019, 10:06

ПФТС не поучила заявок на участие в аукционе по продаже контрольного пакета Проминвестбанка

Из-за отсутствия заявок аукцион по продаже контрольного пакета акций ПАО Проминвестбанк (99,7726% уставного капитала) не состоится.

Как подтвердили LIGA.net в пресс-службе ПФСТ, согласно условиям аукциона, на 15:00 27 августа отсутствовали заявки и гарантийные взносы для участия в торгах.

Аукцион должен был состояться 28 августа в 11:00. На продажу выставляли 5 080 310 373 шт. акций, начальная цена лота - 532 098 866 грн.

  • 19 июля Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвестбанка за около $21 млн. Начало аукциона запланировано на 28 августа.
  • Интерес к банку проявили три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.
  • 26 июля российский ВЭБ - главный акционер  Проминвестбанка - заявил о запрете Печерским райсудом Киева продавать акции украинской "дочки" Внешэкономбанка.
  • В августе Проминвестбанк через суд пытался запретить бирже ПФТС принудительно продавать его акции.
  • Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.
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аукцион Проминвестбанк ПФТС
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