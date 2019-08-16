Проминвестбанк пытается через суд избежать продажи

Проминвестбанк просит суд запретить бирже ПФТС принудительно продавать его акции
Хозяйственный суд Киева 14 августа оставил без движения исковое заявление Проминвестбанка к фондовой бирже ПФТС в деле “о признании противоправным и прекращении проведения аукциона". Суда дал банку 5 дней для устранения неточностей, пишет Finbalance.
Согласно судебным материалам, речь идет об аукционе по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.
- 19 июля Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвестбанка за около $21 млн. Начало аукциона запланировано на 28 августа.
- Интерес к банку проявили три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.
- 26 июля российский ВЭБ - главный акционер Проминвестбанка - заявил о запрете Печерским райсудом Киева продавать акции украинской "дочки" Внешэкономбанка.
- Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.