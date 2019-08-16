Проминвестбанк пытается через суд избежать продажи

Хозяйственный суд Киева 14 августа оставил без движения исковое заявление Проминвестбанка к фондовой бирже ПФТС в деле “о признании противоправным и прекращении проведения аукциона". Суда дал банку 5 дней для устранения неточностей, пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, речь идет об аукционе по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.