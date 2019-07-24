Коломойский продает украинский "банк Путина". Недорого - $20 млн

Компании подконтрольные Игорю Коломойскому собираются продать Проминвестбанк(ПИБ), принадлежащий российскому ВЭБу, которым в свою очередь владеет Российская Федерация. Аукцион на фондовой бирже ПФТС назначен на 28 августа, стартовая цена 99,7% акций банка – 532 млн грн.

За этими двумя сухими предложениями скрывается хитросплетение юридических баталий и политических обстоятельств. Если коротко, то украинский олигарх хочет отобрать ПИБ у российского правительства в качестве компенсации за потери в Крыму.

Но так ли ему нужен сам банк?

Аукцион на ПФТС - только финальная часть истории, в которой замешаны украинские и европейские суды, Министерство юстиции, российские топ-чиновники, вплоть до российского президента, и даже экс-предправления ПриватБанка.

LIGA.net разобралась, что произошло.



Почему Коломойский, почему Проминвестбанк

В 2014 году российское правительство было одним из крупнейших “банкиров” Украины. Ему принадлежало три банка из первой десятки по размеру активов: ВТБ, Сбер и Проминвест. На момент аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, это были едва ли не самые ценные активы с российским госкапиталом на украинском рынке.

Доподлинно неизвестно, когда ими заинтересовался Игорь Коломойский, но еще в 2014-м олигарх решил отсудить у России компенсацию за имущество группы «Приват», потерянное в Крыму.

Весной 2018 года Третейский суд Гааги удовлетворил иск Коломойского и Ко – теперь Россия должна возместить бизнесмену убыток на $159 млн.

Платить россияне ожидаемо отказались, на что олигарх отреагировал почти мгновенно: в его планах - взыскать имущество России, которое находится на территории Украины.

Самое очевидное решение - российские госбанки.

Хроника. Россияне на крючке Коломойского Май 2018. Победа Коломойского в Гааге: Россия должна возместить его фирмам $159 млн. Сентябрь 2018. Олигарх начинает легитимизировать решение в украинском суде. 5 сентября 2018 Апелляционный суд Киева арестовал акции и имущество украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк. Арест инициировали 18 компаний из орбиты Коломойского, а также Александр Дубилет – бывший предправления ПриватБанка. Суд пришел к выводу, что на территории Украины действительно "есть имущество, которое принадлежит России и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда". 20 сентября 2018. Коломойский и партнеры практически сразу перешли к делу: частный исполнитель из Киева открыл производство по принудительному взысканию акций Проминвестбанка в пользу компании «Дайрис», входящей в неформальную группу «Приват». Россиянам удалось остановить производство: Верховный суд согласился, что ответчиком в решении Гаагского суда выступает Минюст России, а не Проминвестбанк или Внешэкономбанк. Декабрь 2018-Январь 2019. Россияне попытались оспорить арест, удалось только частично: им позволили распоряжаться имуществом самих банков, но арест их акций, как непосредственной собственности РФ, суд оставил в силе. Май 2019. Вторая попытка компаний Коломойского по взысканию акций ПИБ оказалась более успешной: в этот раз воспользовались услугами государственных исполнителей, дело вел лично главный госисполнитель Минюста Андрей Назаровец. Акции банка были переданы временному хранителю - компании Инвинтум, следует из материалов Печерского райсуда Киева, который рассматривал одну из апелляций Проминвестбанка. Июнь 2019. Собственник ПИБ - российский государственный Внешэкономбанк - подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма из-за нарушения Украиной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. 28 августа 2019. Аукцион по продаже 97,8% акций Проминвестбанка пройдет на бирже ПФТС.

Еще в 2016-2017 году НБУ запретил всем росгосбанкам менять собственника, распоряжаться любым имуществом, выплачивать дивиденды. От этого пострадал ВТБ: банк не мог продавать недвижимость, полученную в качестве обеспечения по кредитам, у него возникли большие проблемы с ликвидностью. В конце ноября 2018 года ВТБ обанкротился.

Олигарх неспроста сконцентрировался именно на ПИБе: финучреждение на 99,7% принадлежит государственному Внешэкономбанку, тогда как Сбербанк России – только наполовину находится в госсобственности. Остальные акции российского банка в руках у частных инвесторов, соответственно взыскание украинской «дочки» Сбера за долги российского государства чревато судами с другими собственниками банка.

Чей ПИБ? Конфликт в вопросах и ответах

Переплетение судебных решений и взаимных исков крайне запутало дело с аукционом по продаже акций ПИБа. Российский ВЭБ уже заявил, что считает торги незаконными.

Остальные нюансы нуждаются в разъяснении. На каком основании продаются акции? Кто его инициировал? Кому принадлежит банк? Что будет, если его таки продадут?

Отвечаем по пунктам:

Чей банк. Пока российский. По данным системы Contr Agent от ЛІГА:ЗАКОН, собственник ПИБа не менялся: им остается Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ), у которого особый статус - его собственник Российская федерация, в набсовет ВЭБ входят члены правительства РФ, председателя банка утверждает президент, то есть в конце цепочки - лично Владимир Путин (он несколько лет был главой Набсовета ВЭБа). Сейчас ВЭБ контролирует 99,7% акций Проминвестбанка, остальное - за физлицами-миноритариями. Коломойский претендует именно на пакет ВЭБ.

Что продают, если акции еще не взыскали. Украинские законы позволяют продавать ценные бумаги, на которые обращено взыскание, объясняет старший партнер L.I.Group Артур Мегеря. Согласно ст.48 Закона “Об исполнительном производстве”, арест и принудительная реализация - составляющие части таких производств. Отказывая частному исполнителю во взыскании имущества банка, Верховный суд оставил в силе арест акций ПИБ, что можно считать санкцией на исполнение решения Гаагского Арбитражного суда в принципе, считает Юрист Glagos Law Firm Богдан Багнюк.

На практике это позволило структурам Коломойского добиться взыскания акций другим путем - через государственного исполнителя.

Почему формальный инициатор торгов - Министерство юстиции. От его имени действует частный или государственный исполнитель (в данном случае - государственный), который выступает продавцом акций. Его задача - найти и возместить кредитору (в данному случае - признанные пострадавшими от действий России компании Коломойского) деньги, а не само имущество.

Что ждет покупателя. Потенциальная коллизия. С одной стороны, речь идет о законном аукционе, на который может прийти любой желающий, с другой - это не отменяет необходимости согласования сделки с НБУ и Антимонопольным комитетом, отмечает Мегеря.

Потерей денег и судами угрожает и Внешэкономбанк. Желающим купить ПИБ госкорпорация советует обращаться к ней напрямую, заявил вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.

Кто еще может претендовать на активы России. Аналогичное решение в конце 2018-го в пользу Ощадбанка вынес Международный коммерческий арбитраж (Париж). Госбанк уже получил санкцию украинского суда на его выполнение. Сумма претензий Ощада - $1,1 млрд.

Что дальше. Спойлер - плохо будет банку

Россияне уже несколько лет безуспешно пытаются продать украинские “дочки” - сейчас на украинском рынке у них остались Сбербанк и ПИБ.

С 2017 года все росгосбанки находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Основной запрет - они не могут погашать кредиты и выплачивать дивиденды материнским компаниям, то есть фактически прекратили работать, как бизнес-проекты.

Санкции - не главная причина, почему Сбер и ПИБ так и не нашли покупателей, хотя желающие были. На Сбербанк претендовала группа российского бизнесмена Михаила Гуцериева и латвийско-российский Norvik Banka, но им отказал НБУ. Позже к покупке вплотную подошел украинский бизнесмен Валерий Хорошковский. В банк даже зашел его менеджмент, но сделку пока не оформляют по причине санкций, рассказал LIGA.net собеседник в Сбере.

Заявки на Проминвест, который считается самым непривлекательным из всех российских банковских активов в Украине, в разное время подавали олигарх Александр Ярославский, нардеп Максим Микитась и бизнесмен Павел Фукс. Все не смогли пройти фильтр НБУ, который изучает репутацию покупателя и происхождение средств на покупку банка.

Сейчас купить акции ПИБ будет проще, но придут ли на аукцион в конце августа рыночные покупатели? Маловероятно. Первая причина - очень большой риск оспаривания покупки в суде, говорит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. Вторая - оценить рыночную стоимость банка очень сложно, добавляет он. Стартовая цена аукциона 28 августа была определена независимым оценщиком - 532 млн грн (около $20 млн).

“Из показателей банка трудно выяснить его реальную стоимость: у него есть 2,9 млрд инвестиционной недвижимости и основных средств (офисные здания и прочее имущество), плюс 5,7 млрд чистых кредитов и 2 млрд денежных средств, - рассказывает Демкив. - Кроме последнего пункта везде фактически безграничное пространство для оценочных суждений по качеству этих активов. С другой стороны, у банка 7,4 млрд грн обязательств (физлица - 1,4 млрд, - Ред.) и очень плохое качество кредитного портфеля”.

При прочих равных условиях, за ПИБ можно выручить и больше 532 млн грн, отмечает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. “Но думаю, что это меньше, чем полкапитала (3,5 млрд грн при общих активах в 48,3 млрд грн - Ред.)”.

Пять месяцев 2019 года Проминвестбанк закончил с прибылью 653,5 млн грн - помогло смягчение ареста, благодаря чему ПИБ продал крупный долг одной из госкомпаний (4,9 млрд грн, предположительно - Укрзализныци), расформировав часть резервов на 2,5 млрд грн. 2018 год Проминвест закончил с убытком 3,3 млрд грн.

Учитывая высокую токсичность ПИБ, все более вероятной выглядит версия, что аукцион - это скорее инструмент принуждения к добровольной продаже акций Проминвестбанка структурам Коломойского, допускает советник Ario Law Firm Кирилл Юхно. У группы «Приват» уже есть опыт завладения российским имуществом: речь об акциях АО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ), которыми владела российская компания «Татнефть» и министерство имущества Татарстана, напоминает Юхно.

Но несмотря на, казалось бы, сильные юридические позиции “приватовцев”, их планы может расстроить Нацбанк, без которого смена собственника ПИБ невозможна. Если НБУ не согласует ее, Проминвестбанк могут объявить неплатежеспособным. “Банк все равно должен будет согласовать нового акционера у нас, - отметил в разговоре с LIGA.net собеседник в НБУ. - Если не согласуют - пойдут в Фонд гарантирования вкладов”.