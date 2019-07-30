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30.07.2019, 10:25

На "дочку" российского госбанка претендуют три покупателя

На "дочку" российского госбанка претендуют три покупателя

У Проминвестбанка, принадлежащему российскому ВЭБу, появились потенциальные покупатели

В покупке Проминвестбанка - украинской "дочки" российского Внешэкономбанка (ВЭБ) - заинтересованы Кредитное учреждение Инвестиционное киевлянина Александра Зиновьева, а также финансовые компании Женева и Европейское сберегательное общество, связанные с экс-главой Альфа-Банка Андреем Волковым. Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Компании намерены выкупить все 99,8% акций банка.

Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвеста в середине июля. Стартовая цена пакета - 532,1 млн грн (около $21 млн). Аукцион назначен на 28 августа.

Контрольный пакет акций Проминвестбанка контролировался российским ВЭБом. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.

История взыскания акций банка началась в мае 2018 года. Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере $159 млн. Иск подали экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками банка или ПриватБанком.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" российских банков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги.

В январе 2019-го Верховный Суд наложил арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка. Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество.

ВЭБ считает незаконными действия Украины, выставившей на аукцион акции Проминвеста. В июне он подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения страной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. ВЭБ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные Проминвестбанку.

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Теги: Проминвестбанк, группа приват, продажа Проминвестбанка, андрей волков
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