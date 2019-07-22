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22.07.2019, 17:52

Продажа Проминвестбанка: ВЭБ готов идти в международный арбитраж

Продажа Проминвестбанка: ВЭБ готов идти в международный арбитраж

Россияне готовы судиться за Проминвестбанк

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ считает незаконным аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

"ВЭБ считает незаконными действия Украины по экспроприации и реализации на аукционе акций дочернего Проминвестбанка (ПИБ). Действия Украины обжалуются в судах Украины разных инстанций и международном арбитраже", - сказано в сообщении.

Напомним, 99,7726% акций Проминвестбанка выставлены на торги бирже ПФТС. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.

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Теги: Проминвестбанк, ВЭБ
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