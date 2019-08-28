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Стокгольмский арбитраж запретил продажу Проминвестбанка

Стокгольмский арбитраж запретил продажу Проминвестбанка
28.08.2019, 18:16

В ВЭБ.РФ утверждают, что добились в суде запрета на продажу украинской "дочки"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка, дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Внешэкономбанка.

Решение принято при рассмотрении инвестиционного спора между ВЭБ и Украиной об экспроприации Проминвестбанка за активы в Крыму.

"После серии экстренных слушаний и обмена состязательных позиций с украинской стороной английский юрист вынес решение, которым поддержал правовую позицию, разработанную совместной юридической командой ВЭБа и коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры", удовлетворил все требования ВЭБа, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБу понесённые арбитражные расходы", - прокомментировал журналистам решение Стокгольмского арбитража представитель ВЭБ.РФ.

Решение вынес юрист Джо Тирэдо, соруководитель практики международного арбитража фирмы Garrigues.

  • Контрольный пакет акций Проминвестбанка принадлежал российской госкорпорации ВЭБ. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.
  • 19 июля Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвестбанка за около $21 млн. Аукцион был запланирован на 28 августа.
  • Интерес к банку проявили три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.
  • 26 июля российский ВЭБ - главный акционер  Проминвестбанка - заявил о запрете Печерским райсудом Киева продавать акции украинской "дочки" Внешэкономбанка.
  • В августе Проминвестбанк через суд пытался запретить бирже ПФТС принудительно продавать его акции.
  • Сегодня, 28 августа, аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.
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Стокгольмский арбиртаж Проминвестбанк ВЭБ
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