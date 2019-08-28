Стокгольмский арбитраж запретил продажу Проминвестбанка

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка, дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Внешэкономбанка.

Решение принято при рассмотрении инвестиционного спора между ВЭБ и Украиной об экспроприации Проминвестбанка за активы в Крыму.

"После серии экстренных слушаний и обмена состязательных позиций с украинской стороной английский юрист вынес решение, которым поддержал правовую позицию, разработанную совместной юридической командой ВЭБа и коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры", удовлетворил все требования ВЭБа, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБу понесённые арбитражные расходы", - прокомментировал журналистам решение Стокгольмского арбитража представитель ВЭБ.РФ.

Решение вынес юрист Джо Тирэдо, соруководитель практики международного арбитража фирмы Garrigues.