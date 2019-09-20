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Верховный Суд запретил продавать акции Проминвестбанка - ВЭБ

Верховный Суд запретил продавать акции Проминвестбанка - ВЭБ
20.09.2019, 15:54

Представитель ВЭБ.РФ заявил, что Верховный суд Украины запретил продавать акции Проинвестбанка

Верховный суд Украины запретил продажу акций Проминвестбанка - "дочки" российского ВЭБ. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа, передает в РБК.

"ВЭБ, как добросовестный инвестор, будет и дальше стремиться защищать свои инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном арбитраже", - заявил старший вице-президент госкорпорации Игорь Краснов.

Отмечается, что после решения Верховного суда Украины новый аукцион по продаже акций Проминвестбанка "не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу".

Сегодня, 20 сентября, аукцион по продаже контрольного пакета акций Проминвестбанка на ПФТС не состоялся из-за отсутствия заявок.

  • 16 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис Проминвестбанка в Киеве и еще 15 объектов, принадлежащих банку. Прокуратуре пытается предотвратить обесценивание акций дочки российского ВЭБ, к которому ведут действия руководства банка.
  • 9 сентября Верховный суд отказался заблокировать аукцион по продаже Проминвестбанка, отклонив кассационную жалобу российской государственной корпорации ВЕБ.РФ на решение суда предыдущей инстанции. 
  • Контрольный пакет акций Проминвестбанка принадлежал российской госкорпорации ВЭБ. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Коломойского. Первый аукцион оказался безрезультатным. Вторая попытка продать контрольный пакет банка была назначена на 20 сентября, однако и этот аукцион не состоялся.

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Проминвестбанк ВЭБ
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