Верховный Суд запретил продавать акции Проминвестбанка - ВЭБ

Верховный суд Украины запретил продажу акций Проминвестбанка - "дочки" российского ВЭБ. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа, передает в РБК.

"ВЭБ, как добросовестный инвестор, будет и дальше стремиться защищать свои инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном арбитраже", - заявил старший вице-президент госкорпорации Игорь Краснов.

Отмечается, что после решения Верховного суда Украины новый аукцион по продаже акций Проминвестбанка "не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу".

Сегодня, 20 сентября, аукцион по продаже контрольного пакета акций Проминвестбанка на ПФТС не состоялся из-за отсутствия заявок.