Суд арестовал недвижимость Проминвестбанка

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис Проминвестбанка в Киеве и еще 15 объектов, принадлежащих банку. Об этом говорится в постановлении суда в Едином государственном реестре судебных решений.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР).

В ходатайстве прокурора отмечается, "должностные лица ПАО Проминвестбанка, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк".

В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесцениванию акций.

Из материалов ходатайства следует, что Арбитражный суд Гааги 02.05.2018 г. удовлетворил иск почти 20 компаний (связанных с Игорем Коломойским и его партнерами. - Ред.) о взыскании средств с России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за конфискованное в Крыму имущество. Апеляционный суд Киева 25 сентября 2018 года признал это решение и разрешил его исполнение.

В рамках дела были арестованы акции Проминвестбанка и планируется их принудительная продажа. При этом, как отмечается в судебных материалах, Проминвестбанк постоянно совершает "действия, направленные на вывод ликвидных активов из своей собственности".

В частности, в конце февраля 2019 года Проминвестбанк передал права требования по кредитным договорам с Укрзалізницей, кредитный портфель требований которой составлял около 5 млрд грн.

Кроме того, в июле Проминвестбанк продал права требования к предприятиям металлургической отрасли и сферы услуг балансовой стоимостью 1,12 млрд грн.

"В результате реальные/ликвиднии активы Проминвестбанка за январь-июнь упали до 10,7 млрд грн (с 13,8 млрд грн в начале года), в т.ч. кредитный портфель - до 5,48 млрд грн (с 8,67 млрд грн) и продолжают уменьшаться ", - подчеркивается в постановлении суда.

На прошлой неделе Верховный суд отказался заблокировать аукцион по продаже Проминвестбанка, отклонив кассационную жалобу российской государственной корпорации ВЕБ.РФ на решение суда предыдущей инстанции.

Контрольный пакет акций Проминвестбанка принадлежал российской госкорпорации ВЭБ. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Коломойского. Первый аукцион оказался безрезультатным . Вторая попытка продать контрольный пакет банка состоится на 20 сентября.

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