Верховный суд разрешил фирме Коломойского продать Проминвестбанк

Верховный суд отказался заблокировать аукцион по продаже Проминвестбанка, отклонив кассационную жалобу российской государственной корпорации ВЕБ.РФ на решение суда предыдущей инстанции. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 9 сентября.

ВЕБ.РФ просил Верховный Суд отменить постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, который разрешил Телерадиокомпании Жиса, связанной с Игорем Коломойским, выставить на продажу контрольный пакет акций Проминвестбанка. Речь идет о постановлении, которое сняло запрет на принудительную продажу "дочки" российского ВЭБа, наложенного Печерским райсудом Киева 24 июля.

Однако суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство, поскольку российская госкорпорация не привела "достаточно обоснованных оснований".