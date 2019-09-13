Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада распустила ЦИК - кто и как голосовал

Верховный суд разрешил фирме Коломойского продать Проминвестбанк

Верховный суд разрешил фирме Коломойского продать Проминвестбанк
13.09.2019, 13:01

Российская ВЭБ.РФ не смогла еще раз заблокировать принудительную продажу своей украинской "дочки"

Верховный суд отказался заблокировать аукцион по продаже Проминвестбанка, отклонив кассационную жалобу российской государственной корпорации ВЕБ.РФ на решение суда предыдущей инстанции. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 9 сентября.

ВЕБ.РФ просил Верховный Суд отменить постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, который разрешил Телерадиокомпании Жиса, связанной с Игорем Коломойским, выставить на продажу контрольный пакет акций Проминвестбанка. Речь идет о постановлении, которое сняло запрет на принудительную продажу "дочки" российского ВЭБа, наложенного Печерским райсудом Киева 24 июля. 

Однако суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство, поскольку российская госкорпорация не привела "достаточно обоснованных оснований".

Напишите нам
Проминвестбанк телерадиокомпании жиса верховный суд
Комментарии
Последние новости
 