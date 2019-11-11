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В НБУ прогнозируют новые слияния и закрытия банков

В НБУ прогнозируют новые слияния и закрытия банков
11.11.2019, 17:33

Среди возможных событий - выход с рынка Проминвеста и продажа Идея Банка

В 2020 году на украинском банковском рынке Национальный банк (НБУ) ожидает нескольких сделок по слиянию, а также добровольных отказов от банковской лицензии. Об этом сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз в интервью НВ Бизнес.

“Мы ожидаем несколько сделок на рынке, это небольшие банки, которые хотят увеличить свой капитал путем объединенных усилий. Поэтому я думаю, что две сделки в следующем году мы увидим по слиянию банков”, - сказал он.

Бевз не назвал эти финучреждения, но уточнил, что они небольшие и рыночные.

Также, по его словам, продолжится процесс добровольного отказа банков от лицензии и выхода с рынка. В следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно, предположил топ-менеджер НБУ.

“Например, мы видим, что активно сворачивается Проминвестбанк. Недавно была информация, что банк постепенно прекращает работу с физлицами. Это закономерный процесс, он соответствует плану выхода с рынка. По большому счету, из российских банков останется только один государственный - Сбербанк. Какой будет стратегия акционеров Сбербанка - посмотрим”, - отметил он.

“Возможно, некоторые рыночные сделки произойдут в связи с той информацией, которая публично стала доступна, мы слышали, что акционер Идея Банка планирует его продать”, - добавил Бевз.

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НБУ банковский сектор александр бевз
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