"Дочку" российского банка снова выставят на торги

Верховный Суд 6 ноября отказался удовлетворить кассации российской госкорпорации ВЕБ.РФ и ее украинской "дочки" (Проминвестбанка) и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа о снятии запрета на принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка. Об этом сообщает Finbalance.

В иске ВЕБ.РФ просил суд снять арест с акций Проминвестбанка, который был наложен постановлением госисполнителя в мае этого года в рамках выполнения решения Арбитражного суда Гааги от 02.05.2018 г. о взыскании с России в лице Минюста РФ в пользу "приватовских" компаний $139 млн (плюс $20 млн процентов) в качестве компенсации за недвижимость в Крыму, экспроприированную после его аннексии Россией.

Контрольный пакет акций Проминвестбанка принадлежал российской госкорпорации ВЭБ. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.

Первый аукцион оказался безрезультатным. Вторая попытка продать контрольный пакет банка была назначена на 20 сентября, однако и этот аукцион не состоялся.

В конце сентября представитель ВЭБ.РФ заявил, что Верховный суд Украины запретил продавать акции Проинвестбанка. Отмечалось, что после этого решения новый аукцион по продаже акций Проминвестбанка "не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу".

Читайте также: Коломойский продает украинский "банк Путина". Недорого - $20 млн