"Дочку" российского банка снова выставят на торги

Верховный Суд 6 ноября отказался удовлетворить кассации российской госкорпорации ВЕБ.РФ и ее украинской "дочки" (Проминвестбанка) и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа о снятии запрета на принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка. Об этом сообщает Finbalance.
В иске ВЕБ.РФ просил суд снять арест с акций Проминвестбанка, который был наложен постановлением госисполнителя в мае этого года в рамках выполнения решения Арбитражного суда Гааги от 02.05.2018 г. о взыскании с России в лице Минюста РФ в пользу "приватовских" компаний $139 млн (плюс $20 млн процентов) в качестве компенсации за недвижимость в Крыму, экспроприированную после его аннексии Россией.
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