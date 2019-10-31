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Проминвестбанк сменил убыток на прибыль

Проминвестбанк сменил убыток на прибыль
31.10.2019, 12:57

За девять месяцев прибыль "дочки" российского ВЭБ превысила 1 млрд грн

За январь-сентябрь чистая прибыль ПАО Проминвестбанк составила 1,096 млрд грн, за аналогичный период прошлого года банк показал чистый убыток в размере 108,260 млн грн. Об этом свидетельствует финансовая отчетность банка за III квартал.

Согласно отчету, чистая прибыль за девять месяцев выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 24,6% с 297,295 млн грн до  370,452 млн грн.

При этом активы банка за янарь-сентябрь сократились на 41% до 8,147 млрд грн. с 13,8 млрд грн на начало года). Уменьшился и кредитный портфель 42,8% - до 4,965 млрд грн (при 8,674 млрд грнна 1 января).

Заявленный показатель достаточности регулятивного капитала на 1 октября – 31,51%.

  • На этой неделе в Проминвестбанке заявили, что с декабря банк прекратит обслуживать физлиц и платежные карты MasterСard.  
  • По итогам III квартала показал прибыль еще один банк с российскими корнями - Сбербанк. Его чистая прибыль составила 94,09 млн грн, при убытках в 7 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
99,7% акций Проминвестбанка с 2008 года владеет российский ВЭБ. Согласно данным Нацбанка, на 1 июля этого года Проминвестбанк занимает десятое место по размеру активов из 76 действовавших украинских банков.

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Проминвестбанк ВЭБ чистая прибыль
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