Российский Сбербанк в Украине сменил убыток на прибыль

За январь-сентябрь 2019 года чистая прибыль украинской «дочки» российского Сбербанка составила 94,09 млн грн, по сравнению с убытком в 7 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует квартальная отчетность банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Доход Сбербанка по итогам трех кварталов вырос на 40,36 млн грн - до 2,04 млрд грн по сравнению с этим же периодом 2018 года.

Обязательства банка за отчетный период снизились с 25,9 млрд грн до 19,4 млрд грн.

Уставный капитал Сбербанка увеличился с 20,7 млрд грн до 24,06 млрд грн.