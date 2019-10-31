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Российский Сбербанк в Украине сменил убыток на прибыль

Российский Сбербанк в Украине сменил убыток на прибыль
31.10.2019, 08:43

По итогам трех кварталов прибыль Сбербанка превысила 94 млн грн

За январь-сентябрь 2019 года чистая прибыль украинской «дочки» российского Сбербанка составила 94,09 млн грн, по сравнению с убытком в 7 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует квартальная отчетность банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Доход Сбербанка по итогам трех кварталов вырос на 40,36 млн грн - до 2,04 млрд грн по сравнению с этим же периодом 2018 года.

Обязательства банка за отчетный период снизились с 25,9 млрд грн до 19,4 млрд грн.

Уставный капитал Сбербанка увеличился с 20,7 млрд грн до 24,06 млрд грн.

  • Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и постановил снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах. Арест на акции Сбербанка были наложены по иску компаний, связанных с Игорем Коломойским. Они пытались взыскать имущество российских госбанков в Украине во исполнение решения Гаагского суда. В мае 2018-го Арбитраж в Гааге постановил выплатить украинским компаниям $159 млн за захваченные активы в Крыму. Решение стало прецедентным.
  • Ранее Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности. В Сбербанке назвали эти меры НБУ нерыночными и частично протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского рынка. Банк обжаловал это решение в суде и добился успеха.

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