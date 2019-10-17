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Суд снял арест с акций "дочки" российского Сбербанка в Украине

Суд снял арест с акций "дочки" российского Сбербанка в Украине
17.10.2019, 12:39

Арест был наложен во исполнение решения Гаагского суда о захвате Россией имущества в Крыму

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и постановил снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 10 октября.

Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

В то же время он отклонил доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.

Также в своем решении суд ссылается на постановление Верховного Суда от 25 января 2019-го, который внес изменения в постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018-го.

Арест на акции Сбербанка Украина были наложены по иску компаний, связанных с Игорем Коломойским. Они пытались взыскать имущество российских госбанков в Украине во исполнение решения Гаагского суда. В мае 2018-го Арбитраж в Гааге постановил выплатить украинским компаниям $159 млн за захваченные активы в Крыму. Решение стало прецедентным.

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Сбербанк Украина игорь коломойский активы в крыму
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