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Суд отменил многомиллионный штраф Сбербанку. НБУ подает апелляцию

Суд отменил многомиллионный штраф Сбербанку. НБУ подает апелляцию
27.09.2019, 10:13

Суд отменил штраф на 94 млн грн за рисковую деятельность Сбербанка

Национальный банк Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева, отменившего в сентябре решение НБУ о штрафе и письменном предупреждении АО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ напоминают, что Сбербанк был оштрафован в декабре 2018 года за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

В частности, регулятором выявил крупномасштабные финансовые операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.

Регулятор раскрыл некоторые сомнительные операции, проведенные Сбербанком в разное время. 

  • Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности.
  • В Сбербанке назвали эти меры НБУ нерыночными и частично протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского рынка.
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НБУ Сбербанк штраф нбу
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