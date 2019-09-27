Суд отменил многомиллионный штраф Сбербанку. НБУ подает апелляцию

Национальный банк Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева, отменившего в сентябре решение НБУ о штрафе и письменном предупреждении АО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ напоминают, что Сбербанк был оштрафован в декабре 2018 года за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

В частности, регулятором выявил крупномасштабные финансовые операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.

Регулятор раскрыл некоторые сомнительные операции, проведенные Сбербанком в разное время.