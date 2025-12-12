Бывший "криптокороль" До Квон получил 15 лет лишения свободы за "эпическое мошенничество"

Основателя стейблкоина TerraUSD признали виновным во введении инвесторов в заблуждение, что нанесло им миллиардные убытки

До Квон во время экстрадиции в США (Фото: EPA / Boris Pejovic)

Окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг приговорил основателя компании Terraform Labs До Квона к 15 годам лишения свободы за "эпическое мошенничество", пишет CNBC.

Terraform Labs была эмитентом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и токена LUNA, которые обесценились в мае 2022 года. Это привело к обвалу всего крипторынка. В частности, ситуация стала причиной закрытия хеджфонда Three Arrows Capital и ударила по криптобанкам Voyager Digital и Celsius Network.

Инвесторы стейблкоина TerraUSD и связанной с ним криптовалюты Luna потеряли около $40 млрд.

В 2023 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Terraform Labs и До Квона в организации многомиллиардной схемы мошенничества. В SEC считают, что До Квон и Terraform Labs вводили инвесторов в заблуждение, не сообщая о рискованности инвестиций в TerraUSD и Luna.

Федеральный судья США Пол Энгелмайер, оглашая приговор, заявил, что До Квон лгал обычным инвесторам, которые доверили ему свои сбережения.

"Это мошенничество эпического, исторического масштаба. В истории федеральных преследований немногие дела нанесли столько вреда, как ваше, мистер Квон", – сказал судья.

До Квон в суде сказал, что "ему жаль" из-за нанесенного ущерба.