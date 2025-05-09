Основатель "более надежной, чем банк" криптоплатформы получил 12 лет после ее банкротства
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам тюрьмы уроженца Украины Александра (Алекса) Машинского, который был основателем и гендиректором криптовалютной платформы Celsius Network LLC, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.
Его признали виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами.
Машинский неоднократно делал ложные заявления о безопасности и доходности Celsius и искусственно повышал цену собственного токена CEL.
Перед банкротством Celsius в июле 2022 года Машинский успел вывести $8 миллионов своих активов, тогда как клиенты Celsius потеряли доступ к активам на сумму $4,7 миллиарда.
"Машинский целенаправленно заманивал розничных инвесторов обещаниями хранить их "цифровые активы" надежнее любого банка, когда на самом деле использовал эти средства для рискованных авантюр и личного обогащения. В конце концов, Машинский приумножил собственное состояние на десятки миллионов долларов, тогда как его клиенты потеряли миллиарды", - сказал представитель обвинения прокурор Джей Клейтон.
Помимо заключения, суд обязал 59-летнего Машинского заплатить штраф в 50 000 долларов и конфисковал более $48 миллионов долларов.
Машинский родился в Украине, но вырос в Израиле, а в 1988 году вместе с родителями эмигрировал в США, пишет Bloomberg.
- Банкротство Celsius было частью "криптозимы" 2022 года, уничтожившей стоимость активов на миллиарды долларов.
- При президенте Джо Байдене Министерство юстиции США начало ряд судебных преследований, направленных против представителей криптоиндустрии.
- Сэм Бенкман-Фрид, чья биржа FTX рухнула через четыре месяца после Celsius, сейчас отбывает 25-летний срок за мошенничество, а основатель Terraform Labs Квон все еще ожидает суда.