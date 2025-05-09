Основатель "более надежной, чем банк" криптоплатформы получил 12 лет после ее банкротства

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Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам тюрьмы уроженца Украины Александра (Алекса) Машинского, который был основателем и гендиректором криптовалютной платформы Celsius Network LLC, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

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Его признали виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами.

Машинский неоднократно делал ложные заявления о безопасности и доходности Celsius и искусственно повышал цену собственного токена CEL.

Перед банкротством Celsius в июле 2022 года Машинский успел вывести $8 миллионов своих активов, тогда как клиенты Celsius потеряли доступ к активам на сумму $4,7 миллиарда.

"Машинский целенаправленно заманивал розничных инвесторов обещаниями хранить их "цифровые активы" надежнее любого банка, когда на самом деле использовал эти средства для рискованных авантюр и личного обогащения. В конце концов, Машинский приумножил собственное состояние на десятки миллионов долларов, тогда как его клиенты потеряли миллиарды", - сказал представитель обвинения прокурор Джей Клейтон.

Помимо заключения, суд обязал 59-летнего Машинского заплатить штраф в 50 000 долларов и конфисковал более $48 миллионов долларов.

Машинский родился в Украине, но вырос в Израиле, а в 1988 году вместе с родителями эмигрировал в США, пишет Bloomberg.