Засновник "надійнішої за банк" криптоплатформи отримав 12 років після її банкрутства

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Суд у Нью-Йорку засудив до 12 років ув'язнення уродженця України Олександра (Алекса) Машинського, який був засновником та гендиректором криптовалютної платформи Celsius Network LLC, йдеться в пресрелізі Міністерстві юстиції США.

Його визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.

Машинський неодноразово робив неправдиві заяви про безпеку та прибутковість Celsius і штучно підвищував ціну власного токена CEL.

Перед банкрутством Celsius у липні 2022 року Машинський встиг вивести $8 мільйонів своїх активів, тоді як клієнти Celsius втратили доступ до активів на суму $4,7 мільярда.

"Машинський цілеспрямовано заманював роздрібних інвесторів обіцянками зберігати їхні "цифрові активи" надійніше за будь-який банк, коли насправді використовував ці кошти для ризикованих авантюр і особистого збагачення. Зрештою, Машинський примножив власні статки на десятки мільйонів доларів, тоді як його клієнти втратили мільярди", – сказав представник обвинувачення прокурор Джей Клейтон.

Крім ув'язнення, суд зобов'язав 59-річного Машинського сплатити штраф у $50 000 та конфіскував понад $48 мільйонів.

Машинський народився в Україні, але виріс в Ізраїлі, а в 1988 році разом з батьками емігрував до США, пише Bloomberg.