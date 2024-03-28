Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX отримав 25 років тюрми
Сема Бенкмана-Фріда, засновника збанкрутілої криптобіржі FTX, засудили до 25 років ув'язнення. Такий вирок 28 березня виніс окружний суддя США Льюїс Каплан, пише Reuters.
2 листопада 2023 року присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, які виникли внаслідок краху FTX у 2022 році, що прокуратура назвала одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.
Каплан сказав, що Бенкман-Фрід не виявив жодного каяття.
"Він знав, що це злочин. Він шкодує, що зробив дуже погану ставку на можливість бути спійманим. Але він не збирається ні в чому зізнаватися, це його право", – сказав суддя перед оголошенням вироку.
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Суд встановив те, що клієнти FTX втратили $8 млрд, втрати інвесторів FTX становлять $1,7 млрд, а кредиторів хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкманом-Фрідом, – $1,3 млрд.
Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час судових свідчень, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів, взяті з FTX.
Федеральні прокурори вимагали для засновника збанкрутілої криптобіржі FTX від 40 до 50 років ув'язнення. Адвокат Бенкмана-Фріда Марк Мукасей стверджував, що вирок не повинен перевищувати 5-5,5 року тюрми.
- Криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалася в $32 млрд.
- Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід (на ринку відомий за ініціалами SBF) вважався одним з найуспішніших людей на крипторинку. Його статки на максимумах оцінювали в $26 млрд.
- На початку листопада 2022 року FTX збанкрутувала, і 9 листопада Бенкмана-Фріда "виписали" зі списку мільярдерів.