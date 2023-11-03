Засновника збанкрутілої криптобіржі FTX визнали винним. Йому загрожують десятки років за ґратами

Суд присяжних у США визнав засновника збанкрутілої криптобіржі FTX винним у шахрайстві. Йому загрожують десятки років ув'язнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів, пише Reuters.

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Оголошення вироку суд призначив на 28 березня 2024 року.

Бенкману-Фріду інкримінують створення криптопіраміди, яку прокуратура США вважає однією з найбільших фінансових афер в американській історії. Падіння FTX призвело до обвалу криптовалютного ринку й залишило багатьох інвесторів з порожніми руками.

"Криптоіндустрія, може, й нова, такі люди, як Сем Бенкман-Фрід, може, й нові. Але цей вид шахрайства старий як світ і ми його терпіти не будемо", – сказав після вердикту присяжних прокурор Дем'єн Вільямс.

Криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалася в $32 млрд.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід (на ринку відомий за ініціалами SBF) вважався одним з найуспішніших людей на крипторинку. Його статки на максимумах оцінювали в $26 млрд.

На початку листопада 2022 року FTX збанкрутувала, і 9 листопада Бенкмана-Фріда "виписали" зі списку мільярдерів.

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