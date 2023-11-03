RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Засновника збанкрутілої криптобіржі FTX визнали винним. Йому загрожують десятки років за ґратами

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 09:35
Засновника збанкрутілої криптобіржі FTX визнали винним. Йому загрожують десятки років за ґратами - Фото
Фото: EPA / JUSTIN LANE

Суд присяжних у США визнав засновника збанкрутілої криптобіржі FTX винним у шахрайстві. Йому загрожують десятки років ув'язнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів, пише Reuters.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Оголошення вироку суд призначив на 28 березня 2024 року.

Бенкману-Фріду інкримінують створення криптопіраміди, яку прокуратура США вважає однією з найбільших фінансових афер в американській історії. Падіння FTX призвело до обвалу криптовалютного ринку й залишило багатьох інвесторів з порожніми руками.

"Криптоіндустрія, може, й нова, такі люди, як Сем Бенкман-Фрід, може, й нові. Але цей вид шахрайства старий як світ і ми його терпіти не будемо", – сказав після вердикту присяжних прокурор Дем'єн Вільямс.

  • Криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалася в $32 млрд.
  • Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід (на ринку відомий за ініціалами SBF) вважався одним з найуспішніших людей на крипторинку. Його статки на максимумах оцінювали в $26 млрд.
  • На початку листопада 2022 року FTX збанкрутувала, і 9 листопада Бенкмана-Фріда "виписали" зі списку мільярдерів.

Детальніше тут: Конфлікт і крах криптогігантів: як одна особиста образа могла обвалити ринок криптовалют

Андрій Водяний
сшашахрайствокриптовалютаFTXСем Бенкман-Фрід
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 