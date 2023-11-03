UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Основателя лопнувшей криптобиржи FTX признали виновным. Ему грозят десятки лет за решеткой

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 09:35
Основателя лопнувшей криптобиржи FTX признали виновным. Ему грозят десятки лет за решеткой - Фото
Фото: EPA / JUSTIN LANE

Суд присяжных в США признал основателя обанкротившейся криптобиржи FTX виновным в мошенничестве. Ему грозят десятки лет заключения за воровство $8 млрд у клиентов, пишет Reuters.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Оглашение приговора суд назначил на 28 марта 2024 года.

Бенкману-Фриду инкриминируют создание криптопирамиды, которую прокуратура США считает одной из крупнейших финансовых афер в американской истории. Падение FTX привело к обвалу криптовалютного рынка и оставило многих инвесторов с пустыми руками.

"Криптоиндустрия, может, и новая, такие люди, как Сэм Бенкман-Фрид, может, и новые. Но этот вид мошенничества стар как мир и мы его терпеть не будем", — сказал после вердикта присяжных прокурор Демьен Уильямс.

  • Криптобиржа FTX была основана Бенкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в $32 млрд.
  • Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (на рынке известный по инициалам SBF) считался одним из самых успешных людей на крипторынке. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд.
  • В начале ноября 2022 года FTX обанкротилась, и 9 ноября Бенкмана-Фрида "выписали" из списка миллиардеров.

Подробнее здесь: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют

Андрей Водяный
СШАкриптовалютамошенничествоFTXСэм Бенкман-Фрид
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 