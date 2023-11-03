Основателя лопнувшей криптобиржи FTX признали виновным. Ему грозят десятки лет за решеткой

Суд присяжных в США признал основателя обанкротившейся криптобиржи FTX виновным в мошенничестве. Ему грозят десятки лет заключения за воровство $8 млрд у клиентов, пишет Reuters.

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Оглашение приговора суд назначил на 28 марта 2024 года.



Бенкману-Фриду инкриминируют создание криптопирамиды, которую прокуратура США считает одной из крупнейших финансовых афер в американской истории. Падение FTX привело к обвалу криптовалютного рынка и оставило многих инвесторов с пустыми руками.

"Криптоиндустрия, может, и новая, такие люди, как Сэм Бенкман-Фрид, может, и новые. Но этот вид мошенничества стар как мир и мы его терпеть не будем", — сказал после вердикта присяжных прокурор Демьен Уильямс.

Криптобиржа FTX была основана Бенкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в $32 млрд.

Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (на рынке известный по инициалам SBF) считался одним из самых успешных людей на крипторынке. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд.

В начале ноября 2022 года FTX обанкротилась, и 9 ноября Бенкмана-Фрида "выписали" из списка миллиардеров.

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