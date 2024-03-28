Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX получил 25 лет тюрьмы

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Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптобиржи FTX, приговорен к 25 годам заключения. Такой приговор 28 марта вынес окружной судья США Льюис Каплан, пишет Reuters.

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2 ноября 2023 года присяжные признали 32-летнего Бенкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, возникших в результате крушения FTX в 2022 году, что прокуратура назвала одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Каплан сказал, что Бенкман-Фрид не проявил никакого раскаяния.

"Он знал, что это преступление. Он сожалеет, что сделал очень плохую ставку на возможность быть пойманным. Но он не собирается ни в чем признаваться, это его право", – сказал судья перед вынесением приговора.

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Суд установил то, что клиенты FTX потеряли $8 млрд, потери инвесторов FTX составили $1,7 млрд, а кредиторов хедж-фонда Alameda Research, основанного Бенкманом-Фридом, – $1,3 млрд.

Судья также заявил, что Бенкман-Фрид соврал во время судебных показаний, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые из FTX.

Федеральные прокуроры требовали для основателя обанкротившейся криптобиржи FTX от 40 до 50 лет заключения. Адвокат Бенкмана-Фрида Марк Мукасей утверждал, что приговор не должен превышать 5-5,5 года тюрьмы.