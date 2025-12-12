Колишній "криптокороль" До Квон отримав 15 років позбавлення волі за "епічне шахрайство"
Окружний суд Південного округу штату Нью-Йорк у четвер засудив засновника компанії Terraform Labs До Квона до 15 років позбавлення волі за "епічне шахрайство", пише CNBC.
Terraform Labs була емітентом алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD і токена LUNA, які знецінились у травні 2022 року. Це призвело до обвалу всього крипторинку. Зокрема, ситуація спричинила закриття хеджфонду Three Arrows Capital і вдарила по криптобанках Voyager Digital і Celsius Network.
Інвестори стейблкоїна TerraUSD та пов'язаної з ним криптовалюти Luna втратили близько $40 млрд.
У 2023 році Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила Terraform Labs та До Квона в організації багатомільярдної схеми шахрайства. У SEC вважають, що До Квон і Terraform Labs вводили інвесторів в оману, не повідомляючи про ризикованість інвестицій у TerraUSD та Luna.
Федеральний суддя США Пол Енгелмаєр, оголошуючи вирок, заявив, що До Квон брехав звичайним інвесторам, які довірили йому свої заощадження.
"Це шахрайство епічного, історичного масштабу. В історії федеральних переслідувань небагато справ завдали стільки шкоди, як ваша, містере Квоне", – сказав суддя.
До Квон у суді сказав, що "йому шкода" через завдані збитки.
- У травні 2025 року засновник "надійнішої за банк" криптоплатформи Celsius Network отримав 12 років після її банкрутства.
- Сем Бенкман-Фрід, чия біржа FTX обвалилася через чотири місяці після Celsius, зараз відбуває 25-річний термін за шахрайство.
