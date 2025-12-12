Колишній "криптокороль" До Квон отримав 15 років позбавлення волі за "епічне шахрайство"

Засновника стейблкоїна TerraUSD визнали винним у введенні інвесторів в оману, що завдало їм мільярдних збитків

До Квон під час екстрадиції до США (Фото: EPA / Boris Pejovic)

Окружний суд Південного округу штату Нью-Йорк у четвер засудив засновника компанії Terraform Labs До Квона до 15 років позбавлення волі за "епічне шахрайство", пише CNBC.

Terraform Labs була емітентом алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD і токена LUNA, які знецінились у травні 2022 року. Це призвело до обвалу всього крипторинку. Зокрема, ситуація спричинила закриття хеджфонду Three Arrows Capital і вдарила по криптобанках Voyager Digital і Celsius Network.

Інвестори стейблкоїна TerraUSD та пов'язаної з ним криптовалюти Luna втратили близько $40 млрд.

У 2023 році Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила Terraform Labs та До Квона в організації багатомільярдної схеми шахрайства. У SEC вважають, що До Квон і Terraform Labs вводили інвесторів в оману, не повідомляючи про ризикованість інвестицій у TerraUSD та Luna.

Федеральний суддя США Пол Енгелмаєр, оголошуючи вирок, заявив, що До Квон брехав звичайним інвесторам, які довірили йому свої заощадження.

"Це шахрайство епічного, історичного масштабу. В історії федеральних переслідувань небагато справ завдали стільки шкоди, як ваша, містере Квоне", – сказав суддя.

До Квон у суді сказав, що "йому шкода" через завдані збитки.