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Биткоин упал ниже $20 000. Кризис на рынке криптовалют набирает обороты

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 14:32
Биткоин упал ниже $20 000. Кризис на рынке криптовалют набирает обороты - Фото
Фото: depositphotos.com

Стоимость биткоина за последние 24 часа упала примерно на 9%, впервые с декабря 2020 опустившись ниже $20 000. Эфир, вторая по капитализации "монета", впервые за полтора года опустился ниже $1000.

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CNBC объясняет, что новый обвал связан с агрессивным повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США. ФРС в среду объявила о решении повысить базовую процентную ставку на 0,75 п.п. – это самый большой шаг повышения с 1994 года. Это привело к тому, что инвесторы начали отказываться от рискованных активов, включая акции и криптовалюты.

Кроме того, крипта до сих пор не отошла от краха алгоритмического стейблокина TerraUSD и криптобанка Celsius, который запретил выводить деньги.

Из-за падения рынка на грани банкротства оказался также криптовалютный хеджфонд Three Arrows Capital (3AC) с активами на сумму $10 млрд, инвестировавший в биткоин, эфир и солана. Соучредитель 3AC рассказал, что компания рассматривает возможность продажи активов и смену владельца во избежание краха.

Биткоин упал ниже $20 000. Кризис на рынке криптовалют набирает обороты
Андрей Водяный
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криптовалюта биткоин
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