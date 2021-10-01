Первые в мире. 5,5 млн украинцев владели криптовалютой по итогам 2020 года

Украина заняла первое место в мире по проценту населения, которое владело криптовалютой в 2020 году. Об этом пишет Nasdaq, ссылаясь на рейтинг платформы Triple A.

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Более 5,5 млн украинцев или 12,7% от общей численности населения владели криптовалютой в 2020 году.

Украина опережает Россию (11,91%) и Венесуэлу (10,34%) по проценту населения, которое владело криптовалютой в прошлом году.

С июля 2019 по июнь 2020 года Украина провела криптовалютные транзакции с миром на сумму $8,2 млрд и получила обратно криптовалюты на $8 млрд.

Согласно публикации, в 2020 году украинцы заработали около $400 млн долларов от инвестиций в биткойны. Это сделало украинских инвесторов в биткойны одними из самых богатых в мире.

Украинские чиновники и депутаты задекларировали криптовалюты за 2020 год на сумму около 75 млрд грн.

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Наталия Фреик

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