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02.01.2019, 18:15

НБУ оштрафовал Сбербанк Украины из-за подозрений в "обнале"

НБУ оштрафовал Сбербанк Украины из-за подозрений в "обнале"

Регулятор оштрафовал украинскую "дочку" Сбербанка на 94,74 млн грн

Национальный банк оштрафовал украинскую "дочку" Сбербанка на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности, говорится в сообщении Нацбанка.

"Сбербанк оштрафован на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Ранее НБУ уже фиксировал, что банк занимается рисковой деятельностью. Тогда банк выдал со счетов клиентов-юридических лиц наличности на 1 млрд грн, добавили в Нацбанке.

"Банк не прекратил эту деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", - подчеркнули в НБУ.

Также Сбербанк получил письменное предупреждение за ряд других требований.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тыс. грн и банк Глобус на 3 млн грн за нарушение требований об идентификации клиентов.

За подобные нарушения Нацбанк также вынес предупреждение банку ПУМБ и Банку Фамильный.

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Теги: НБУ, Сбербанк
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