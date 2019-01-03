Сбербанк отреагировал на многомиллионный штраф НБУ

Сбербанк оставляет за собой право оспорить в суде многомиллионный штраф Нацбанка, говорится в официальном заявлении финучреждения.

"В АО Сбербанк считают принятые в отношении банка меры нерыночными и частично протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского рынка", - отмечается в сообщении.

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Претензии НБУ в связи с "легализацией криминальных доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства" в банке назвали необоснованными. Год назад банк усилил внутренний контроль и ввел ряд внутренних мер, направленных на усиление контроля и ввел процедуру отказа клиенту в проведении операции, заявляют в Сбербанке.

Назначенный штраф Сбербанк считает неоправданно высоким и несоразмерным принятым мерам, а формулировки Нацбанка - размытыми.

"Размер наказания устанавливается в ручном режиме. В результате штраф, наложенный на АО Сбербанк, несопоставим с суммами, которые назначаются другим финансовым учреждениям за подобные же действия. Прямая взаимосвязь между размерами штрафа и уставным фондом конкретного банка недопустима", - заявили в банке.

Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн из-за подозрений в действиях, связанных с "легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства".

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги семи украинских банков, в том числе, и Сбербанка. Агентство отмечало, что свои показатели Сбербанк улучшил благодаря значительной поддержке со стороны материнской компании - в сентябре 2018-го ему поступило 8,3 млрд грн от Сбербанка России.