Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Первый уровень опасности: циклон принесет снегопады - погода
03.01.2019, 14:00

Сбербанк отреагировал на многомиллионный штраф НБУ

Сбербанк отреагировал на многомиллионный штраф НБУ

В Сбербанке считают меры НБУ нерыночными и частично протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского рынка

Сбербанк оставляет за собой право оспорить в суде многомиллионный штраф Нацбанка, говорится в официальном заявлении финучреждения. 

"В АО Сбербанк считают принятые в отношении банка меры нерыночными и частично протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского рынка", - отмечается в сообщении.

Реклама
Реклама

Претензии НБУ в связи с "легализацией криминальных доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства" в банке назвали необоснованными. Год назад банк усилил внутренний контроль и ввел ряд внутренних мер, направленных на усиление контроля и ввел процедуру отказа клиенту в проведении операции, заявляют в Сбербанке.

Назначенный штраф Сбербанк считает неоправданно высоким и несоразмерным принятым мерам, а формулировки Нацбанка - размытыми.

"Размер наказания устанавливается в ручном режиме. В результате штраф, наложенный на АО Сбербанк, несопоставим с суммами, которые назначаются другим финансовым учреждениям за подобные же действия. Прямая взаимосвязь между размерами штрафа и уставным фондом конкретного банка недопустима", - заявили в банке.

Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн из-за подозрений в действиях, связанных с "легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства".

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги семи украинских банков, в том числе, и Сбербанка. Агентство отмечало, что свои показатели Сбербанк улучшил благодаря значительной поддержке со стороны материнской компании - в сентябре 2018-го ему поступило 8,3 млрд грн от Сбербанка России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сбербанк Украина, НБУ, Сбербанк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 