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27.12.2018, 18:43

Moody's повысило рейтинги семи украинских банков

Moody

Позитивные прогнозы банков сформированы на фоне повышения суверенного рейтинга Украины до уровня Caa1﻿

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги семи украинских банков - государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и коммерческих банков Пивденный, Проминвест, Райффайзен Банк Аваль, а также Сбербанка Украина. Об этом говорится в пресс-релизах агентства от 27 декабря.

Для ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и банка Пивденный рейтинг долгосрочных гривневых депозитов повышен до Caa1, рейтинг депозитов в иностранной валюте - до Caa2 и рейтинг BCA - до Сaa1 со стабильным прогнозом.

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Рейтинг депозитов в иностранной валюте и рейтинг BCA Райффайзен Банк Аваль также повышены до Caa2 и Сaa1 соответственно. При этом рейтинг гривневых депозитов поднялся с уровня Сaa1 до B3.

В оценке Проминвеста агенство повысило до Caa2 рейтинг гривневых депозитов, а BCA зафиксировало на уровне Caa3.

Рейтинг гривневых депозитов Сбербанка Украина повышен до Сaa1, депозитов в иностранной валюте - до Caa2 со стабильным прогнозом и рейтинг - BCA до Сaa2. Как отмечает Moody's, свои показатели Сбербанк улучшил благодаря значительной поддержке со стороны материнской компании - в сентябре 2018-го ему поступило 8,3 млрд грн от Сбербанка России.

В целом, позитивные прогнозы украинских банков сформированы на фоне повышения суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный, говорится в сообщении.

Накануне в Moody's также сообщили о повышении рейтингов двух украинских городов - Киева и Харькова.

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Теги: банки, Moody's, рейтинг, финансы
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