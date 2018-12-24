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24.12.2018, 10:15

Moody's повысил рейтинг Украины

Moody

Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины с Caa2 до Caa1

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины с Caa2 до Caa1. Прогноз по рейтингам -"стабильный", тогда как ранее был "позитивным", сообщает Moody’s на официальном сайте.

Аналитики агентства объясняют свое решение тремя причинами:
достижением Украиной и Международным валютным фондом соглашения о новой программе кредитования stand-by;
положительными ожиданиями по сокращению коррупции благодаря реформам;
усилением противодействия Украины в ходе конфликта с Россией.

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Украина все еще существенно зависит от финансирования МВФ, отмечает Moody’s.

Напомним, летом прошлого года Moody's повысил кредитный рейтинг Украины с Caa3 до Caa2.

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Теги: рейтинг, экономика, Moody's
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