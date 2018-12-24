Moody's повысил рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины с Caa2 до Caa1. Прогноз по рейтингам -"стабильный", тогда как ранее был "позитивным", сообщает Moody’s на официальном сайте.

Аналитики агентства объясняют свое решение тремя причинами:

достижением Украиной и Международным валютным фондом соглашения о новой программе кредитования stand-by;

положительными ожиданиями по сокращению коррупции благодаря реформам;

усилением противодействия Украины в ходе конфликта с Россией.

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Украина все еще существенно зависит от финансирования МВФ, отмечает Moody’s.

Напомним, летом прошлого года Moody's повысил кредитный рейтинг Украины с Caa3 до Caa2.