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27.12.2018, 11:25

Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова

Moody

Рейтинг Киева и Харькова поднялся с уровня Caa2 до Caa1 со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова с уровня Caa2 до Caa1 со стабильным прогнозом. Данные обнародованы в пресс-релизе агентства.

Согласно сообщению, повышение рейтингов двух украинских городов следует за повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный.

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Аналитики агентства объясняют, что изменение рейтингов Киева и Харькова отражает улучшение операционной среды. "Повышение суверенного рейтинга указывает на снижение системного риска, которому подвергаются местные органы власти Украины, учитывая их тесные финансовые и операционные связи с центральным правительством", - говорится в сообщении.

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По информации Moody's, кредитоспособность обоих городов существенно улучшилась, что создает базу для большей устойчивости к внешним рискам. "Киев и Харьков продолжают добиваться положительных финансовых результатов и сокращения долга в сложных экономических условиях", - констатируют аналитики.

"Однако Киев подвержен валютному риску, поскольку его долг полностью деноминирован в долларах. В настоящее время прямой долг города составляет $351 млн обязательств перед Министерством финансов Украины и $115 млн кредита, которые нужно погасить до 2022 года", - отмечают в Moody's.

Ранее, в ноябре 2018-го, Moody's повысило рейтинг Киева с уровня Caa3 до Caa2 с позитивным прогнозом.

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Теги: экономика, Moody's, рейтинг, киев, Харьков
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