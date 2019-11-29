"Дочка" российского госбанка перестает обслуживать ФОПов

Проминвестбанк, который принадлежит российскому государственному Внешэкономбанку, закрывает текущие счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП). Об этом говорится на сайте финучреждения.

"Уважаемые клиенты! Просим вас обратиться в ПАО Проминвестбанк для закрытия текущего счета и получения остатка средств на таком счете", - сказанов сообщении.

Если предприниматели не обратятся в отделение банка в 15-дневный срок от даты публикации этого сообщения, счета банк закроет сам.

"…остаток средств будет переведен на отдельный транзитный счет для дальнейшего учета. Перечисление средств на счета в другом банке в дальнейшем будет осуществляться после полной идентификации физического лица-предпринимателя", - отмечают в банке.

Читайте также: Коломойский продает украинский "банк Путина". Недорого - $20 млн