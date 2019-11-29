Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Дочка" российского госбанка перестает обслуживать ФОПов

"Дочка" российского госбанка перестает обслуживать ФОПов
29.11.2019, 19:02

Вслед за прекращением обслуживания физлиц и закрытием интернет-банкинга Проминвест закрывает счета ФОПов

Проминвестбанк, который принадлежит российскому государственному Внешэкономбанку, закрывает текущие счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП). Об этом говорится на сайте финучреждения.

"Уважаемые клиенты! Просим вас обратиться в ПАО Проминвестбанк для закрытия текущего счета и получения остатка средств на таком счете", - сказанов сообщении.

Если предприниматели не обратятся в отделение банка в 15-дневный срок от даты публикации этого сообщения, счета банк закроет сам.

"…остаток средств будет переведен на отдельный транзитный счет для дальнейшего учета. Перечисление средств на счета в другом банке в дальнейшем будет осуществляться после полной идентификации физического лица-предпринимателя", - отмечают в банке.

Читайте также: Коломойский продает украинский "банк Путина". Недорого - $20 млн

Напишите нам
Проминвестбанк
Комментарии
Последние новости
 