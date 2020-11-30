Набсовет Ощадбанка назначил экс-чиновника НБУ членом правления
Наблюдательный совет АО "Ощадбанк" по результатам конкурса принял решение о назначении Дмитрия Буца членом правления – директором генерального департамента по управлению рисками с 1 декабря 2020 года сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.
С февраля 2018 года по ноябрь 2020 Буца работал в НБУ заместителем директора департамента сопровождения кредитов – начальником управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержания ликвидности.
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В декабре 2014 года – июле 2017 Буца работал в Правэкс-Банке на должностях директора департамента финансовой реструктуризации главного управления риск-менеджмента, директора департамента реструктуризации розничного сегмента и сегмента малых и средних предприятий и управления активами главного управления риск-менеджмента.
- 2 ноября 2020 года председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный завершил свою каденцию на посту, с 3 ноября банк возглавляет Сергей Наумов.
- 4 ноября Кабинет министров Украины назначил бывшего главу ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета АО "Ощадбанк".
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