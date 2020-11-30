Набсовет Ощадбанка назначил экс-чиновника НБУ членом правления

Наблюдательный совет АО "Ощадбанк" по результатам конкурса принял решение о назначении Дмитрия Буца членом правления – директором генерального департамента по управлению рисками с 1 декабря 2020 года сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С февраля 2018 года по ноябрь 2020 Буца работал в НБУ заместителем директора департамента сопровождения кредитов – начальником управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержания ликвидности.

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В декабре 2014 года – июле 2017 Буца работал в Правэкс-Банке на должностях директора департамента финансовой реструктуризации главного управления риск-менеджмента, директора департамента реструктуризации розничного сегмента и сегмента малых и средних предприятий и управления активами главного управления риск-менеджмента.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов . Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

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Наталия Софиенко

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