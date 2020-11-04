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Кабмин по просьбе Зеленского назначил Абромавичуса в набсовет Ощадбанка

04.11.2020, 14:31
Кабмин по просьбе Зеленского назначил Абромавичуса в набсовет Ощадбанка - Фото
Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров Украины назначил бывшего главу ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета АО "Ощадбанк". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале, опубликовав соответствующий проект распоряжения правительства.

Согласно документу, Абромавичус назначен членом набсовета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины.

Также этим документом прекращаются полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

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Юрий Тарасовский
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