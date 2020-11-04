Кабмин по просьбе Зеленского назначил Абромавичуса в набсовет Ощадбанка
04.11.2020, 14:31
Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Кабинет министров Украины назначил бывшего главу ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета АО "Ощадбанк". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале, опубликовав соответствующий проект распоряжения правительства.
Согласно документу, Абромавичус назначен членом набсовета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины.
Также этим документом прекращаются полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.
Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.
- Президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором Укроборонпрома 30 августа 2019 года.
- 30 июля Абромавичус заявил, что вскоре может уйти с поста главы Укроборонпрома.
- 6 октября президент уволил Абромавичуса с должности генерального директора Укроборонпрома.
- 22 октября народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский обнародовал в Facebook документ, в котором президент Зеленский предлагает назначить Абромавичуса представителем государства в набсовете Ощадбанка.
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