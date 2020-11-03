В Ощадбанке новый глава правления. Кто такой Наумов
2 ноября 2020 года председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный завершил свою каденцию на посту, с 3 ноября банк возглавляет Сергей Наумов.
Новый глава в Facebook поблагодарил наблюдательный совет банка за доверие.
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"Чтобы окончательно оторваться от прошлого, Ощадбанку необходима приватизация. Нужно, чтобы в капитал банка вошел иностранный инвестор, который не только принесет современные технологии, но и укрепит доверие к финансовому институту. Чтобы найти этого инвестора, нужно и дальше работать над повышением конкурентоспособности "Ощада". Усиление конкурентных преимуществ и приватизация — такие приоритеты будут в моей повестке дня", – пояснил Наумов.
По его словам, впервые в истории Ощадбанка передача власти проходит без конфликтов, цивилизованно, как в ведущих международных компаниях.
Он добавил, что на государственные банки сейчас приходится более половины банковского сектора, и они "имеют уникальную возможность дать толчок экономическому росту". По словам Наумова, Ощадбанк продолжит активно участвовать в правительственной программе Доступные кредиты 5-7-9%.
- 16 июня в конкурсе на главу правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.
- Национальный банк Украины 22 сентября согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка.
- 2 октября наблюдательный совет Ощадбанка принял решение о назначении председателем правления Сергея Наумова.
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