Ощадбанк назначил председателя правления
Наблюдательный совет Ощадбанка принял решение о назначении председателем правления Сергея Наумова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
"2 октября наблюдательный совет Ощадбанка на заседании принял решение о прекращении с 2 ноября полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и назначил с 3 ноября на эту должность Сергея Наумова", – говорится в сообщении.
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Передача управления новому предправления банка продлится 30 дней с даты принятия решения набсоветом (со 2 октября).
Отмечается, что Наумов имеет высшее техническое и экономическое образование, а также в 2005 году получил степень MBA в Kassel International Management School (Германия). Общий стаж работы Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзен банка Аваль, УкрСиббанка, Правэкс-банка, а также Пиреус Банка.
- 16 июня в конкурсе на главу правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.
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