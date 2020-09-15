Cуд разблокировал назначение нового главы правления Ощадбанка

Печерский райсуд Киева решением от 10 сентября разблокировал решение наблюдательного совета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка. Об этом сообщает Finbalance.

Также суд отменил решение о запрете органам управления госбанка совершать действия по назначению Наумова на указанную должность.

16 июня в конкурсе на главу правления Ощадбанка победил действующий глава Сергей Наумов.

Ощадбанка 25 июня Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного по иску еще одного участника конкурса - директора одного из департаментов Укргазбанка Геннадия Хелемского.

2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство нардепа Максима Бужанского о запрете субъектам госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле.

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Сергей Чигирь

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