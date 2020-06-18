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Стал известен победитель конкурса на главу Ощадбанка

Стал известен победитель конкурса на главу Ощадбанка
18.06.2020, 11:13

Члены набсовета государственного банка из трех кандитатов выбрали Сергея Наумова

В конкурсе на главу правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов. Об этом пишет FinClub.

Итоговое собеседование кандидатов и голосования членов наблюдательного совета банка состоялось 17 июня.

"Они все перессорились несколько раз. Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до всего 47 тыс. грн", - рассказал изданию знакомый с голосованием источник.

Отмечается, что перед голосованием пять независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от Слуги народа Александр Дубинский назвал в Facebook это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил FinClub банкир, близкий к Офису президента.

24 июня набсовет Ощадбанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначение Наумова, которого потом должен утвердить НБУ.

Сергей Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс-Банка.

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Анна Андреева
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Ощадбанк глава ощадбанка Сергей Наумов
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