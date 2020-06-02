Без Пышного. ЗН назвало финалистов конкурса на главу Ощадбанка

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка определил пять финалистов конкурса на главу правления. В шорт-лист вошли: Геннадий Хелемский, Галина Пахачук, Сергей Наумов, Антон Тютюн и Сергей Магдыч. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источники.



Геннадий Хелемский сейчас возглавляет один из департаментов Укргазбанка, Галина Пахачук - заместитель главы ПриватБанка, Сергей Наумов - глава правления Пиреус Банка, Антон Тютюн - замглавы в Ощадбанке, Сергей Магдыч - замглавы ПУМБа.

Это уже второй конкурс на пост главы Ощада. Первый был объявлен в начале марта, однако спустя два месяца неожиданно был отменен “в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами”.

По данным источников ЗН, за этой формулировкой скрывалось желание дополнить список претендентов новыми людьми, а также “сбить” нынешнего главу банка Андрея Пышного, который якобы лидировал в конкурсе. Во второй раз Пышный решил не подаваться на эту должность. “Пора двигаться дальше”, - прокомментировал он изданию.



Также ЗН сообщает, что “на скамье запасных” еще остаются бывший зампред Ощадбанка Денис Киреев, возглавлявший в свое время кредитный комитет банка и допустивший формирование масштабного портфеля токсичных кредитов, а также Дмитрий Зинков, Игорь Францкевич, Андрей Стецевич, еще один действующий заместитель главы Ощадбанка, и Дмитрий Крепак.

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