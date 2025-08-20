monobank начал разворачивать собственную сеть платежных терминалов
Основатели monobank начали разворачивать собственную сеть платежных терминалов. Об этом сообщил совладелец компании "Финтех Бэнд" (разрабатывает и обеспечивает технологическую поддержку monobank) Олег Гороховский.
"Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения", – написал он в соцсетях.
По его словам, сейчас в эксплуатации находится 1200 терминалов mono, "но мы только начали".
Терминалы работают без комиссии за пополнение карт monobank.
"Итак, теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов", – прокомментировал Гороховский запуск новой услуги.
- В 2023 году сеть терминалов iBox временно прекратила работу из-за отзыва банковской лицензии у главного банка-партнера АО "Айбокс Банк".
- После этого они перешли в аренду к сети City24.
