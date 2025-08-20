monobank почав розгортати власну мережу платіжних терміналів

Фото: monobank / Олег Гороховський

Засновники monobank почали розгортати власну мережу платіжних терміналів. Про це повідомив співвласник компанії "Фінтех Бенд" (розробляє та забезпечує технологічну підтримку monobank) Олег Гороховський.

"Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення", – написав він у соцмережах.

За його словами, наразі в експлуатації є 1200 терміналів mono, "але ми тільки почали".

Термінали працюють без комісії за поповнення карток monobank.

"Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів", – прокоментував Гороховський запуск нової послуги.