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Сеть терминалов IBox планирует возобновить работу через два-три дня

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 09:28
Сеть терминалов IBox планирует возобновить работу через два-три дня - Фото
Фото: Otzovik

Терминалы IBox прекратили работу в связи с ликвидацией принимавшего платежи главного банка-партнера АО "Айбокс Банк". Компания рассчитывает перезапустить их через два-три дня, говорится на ее странице Facebook.

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"В связи с отзывом лицензии у нашего главного банка-партнера АО "Айбокс Банк", компания IBOX временно прекращает прием любых платежей. Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но на это нужно время. Запланированное время возобновления работы всего парка терминалов – 2-3 дня", – заявила компания.

7 марта НБУ наказал Айбокс Банк, отозвав его лицензию и отправив на ликвидацию, за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

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Андрій Водяний
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