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Платежные терминалы iBox перешли в аренду сети City24

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 13:55
Платежные терминалы iBox перешли в аренду сети City24 - Фото
Фото: Otzovik

Сеть платежных терминалов City24 взяла в аренду около 9000 платежных терминалов, ранее работавших под брендом iBox, сообщило в понедельник издание NV.

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"Между ООО Свифт Гарант и пулом владельцев платежных терминалов, ранее объединенных под брендом iBox, была достигнута договоренность о долгосрочной аренде терминалов и включении их в сеть City24", – сообщила пресс-служба Свифт Гарант, выполняющая функции участника внутригосударственной платежной системы City24.

Договор аренды заключен сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации.

Свифт Гарант основана в 2015 году. Компания входит в тройку лидеров украинского платежного рынка. Она является частью группы компаний "Аскания", объединяющей 12 направлений бизнеса. Единственным бенефициаром Свифт Гарант есть Сергей Горбань, президент ГК "Аскания".

  • В начале марта сеть iBox временно прекратила работу из-за отзыва банковской лицензии у главного банка-партнера АО "Айбокс Банк".
  • 12 марта ООО "Метапей", которое было оператором терминалов iBox, сообщило в Facebook о том, что не связано с владельцами Айбокс Банка. "На этот момент мы уже заключили договор с другим партнером, поэтому работа сети возобновлена. Все платежные терминалы работают и принимают платежи", – заявили в компании, которая оперировала около 9000 терминалов.
Андрій Водяний
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iBox платежные терминалы City24
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