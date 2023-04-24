Платежные терминалы iBox перешли в аренду сети City24

Сеть платежных терминалов City24 взяла в аренду около 9000 платежных терминалов, ранее работавших под брендом iBox, сообщило в понедельник издание NV.

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"Между ООО Свифт Гарант и пулом владельцев платежных терминалов, ранее объединенных под брендом iBox, была достигнута договоренность о долгосрочной аренде терминалов и включении их в сеть City24", – сообщила пресс-служба Свифт Гарант, выполняющая функции участника внутригосударственной платежной системы City24.



Договор аренды заключен сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации.

Свифт Гарант основана в 2015 году. Компания входит в тройку лидеров украинского платежного рынка. Она является частью группы компаний "Аскания", объединяющей 12 направлений бизнеса. Единственным бенефициаром Свифт Гарант есть Сергей Горбань, президент ГК "Аскания".

В начале марта сеть iBox временно прекратила работу из-за отзыва банковской лицензии у главного банка-партнера АО "Айбокс Банк".

12 марта ООО "Метапей", которое было оператором терминалов iBox, сообщило в Facebook о том, что не связано с владельцами Айбокс Банка. "На этот момент мы уже заключили договор с другим партнером, поэтому работа сети возобновлена. Все платежные терминалы работают и принимают платежи", – заявили в компании, которая оперировала около 9000 терминалов.

Андрій Водяний

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