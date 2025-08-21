НБУ обновил дизайн 20-гривневой банкноты: появился лозунг "Слава Украине!"
Национальный банк с 21 августа 2025 года начал вводить в обращение обновленные 20-гривневые банкноты с добавлением лозунга "Слава Украине! Героям слава!" в правой верхней части на обратной стороне. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Все остальные элементы дизайна и защиты банкнот соответствуют банкнотам номиналами 20 гривен образца 2018 года.
Банкноты будут выпускаться в рамках плановой замены изношенных и поврежденных денег. Обменивать старые банкноты на новые не нужно, оба варианта будут циркулировать параллельно.
Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" впервые начали печатать на гривнах в 2024 году, но раньше – только на номиналах 50, 500 и 1000 гривен.
В будущих годах планируется выпуск обновленных банкнот номиналами 100 и 200 гривен.
- В 2024 году Национальный банк предложить изменить название украинской мелкой разменной монеты – вместо "копейка" назвать ее "шаг". Для этого нужно решение Верховной Рады, которая пока не согласилась с инициативой.
