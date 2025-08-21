НБУ обновил дизайн 20-гривневой банкноты: появился лозунг "Слава Украине!"

Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк с 21 августа 2025 года начал вводить в обращение обновленные 20-гривневые банкноты с добавлением лозунга "Слава Украине! Героям слава!" в правой верхней части на обратной стороне. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Все остальные элементы дизайна и защиты банкнот соответствуют банкнотам номиналами 20 гривен образца 2018 года.

Банкноты будут выпускаться в рамках плановой замены изношенных и поврежденных денег. Обменивать старые банкноты на новые не нужно, оба варианта будут циркулировать параллельно.

Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" впервые начали печатать на гривнах в 2024 году, но раньше – только на номиналах 50, 500 и 1000 гривен.

В будущих годах планируется выпуск обновленных банкнот номиналами 100 и 200 гривен.