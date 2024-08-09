На гривнях начали печатать лозунг "Слава Украине! Героям слава!" – фото
Национальный банк начал печатать на гривнях лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Модифицированные банкноты начали появляться в обращении с 8 августа 2024 года, сообщила пресс-служба банка.
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"Национальная валюта вместе с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство. Деньги – не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас каждый день держит в руках. Итак, воздавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, звучащий по всему миру", – объяснил такой шаг глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Национальный банк в рамках планового выпуска будет постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:
→ с 08 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривень;
→ с 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривень;
→ в следующих годах – номиналами 20, 100 и 200 гривень.
Банкноты будут выпускаться в рамках плановой замены изношенных и поврежденных банкнот.
- В 2018 году Верховная Рада заменила военное поздравление "Здравствуйте, товарищи! Желаем здоровья!" на "Слава Украине! Героям слава!".
- Государство-оккупант считает лозунг "Слава Украине" запрещенным.