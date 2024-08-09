На гривнях почали друкувати гасло "Слава Україні! Героям слава!" – фото

Фото: НБУ

Національний банк почав друкувати на гривнях гасло "Слава Україні! Героям слава!" Модифіковані банкноти почали з'являтися в обігу з 8 серпня 2024 року, повідомила пресслужба банку.

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"Національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу. Гроші – не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу", – пояснив такий крок голова Національного банку України Андрій Пишний.

Національний банк у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

→ з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

→ з 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

→ у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Банкноти випускатимуться в межах планової заміни зношених та пошкоджених банкнот.