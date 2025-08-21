НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: з'явилося гасло "Слава Україні!"

Національний банк України з 21 серпня 2025 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк з 21 серпня 2025 року почав вводити в обіг оновлені 20-гривневі банкноти з додаванням гасла "Слава Україні! Героям слава!" у правій верхній частині на зворотному боці. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Всі інші елементи дизайну та захисту банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.

Банкноти випускатимуться в межах планової заміни зношених та пошкоджених грошей. Обмінювати старі банкноти на нові не потрібно, обидва варіанти циркулюватимуть паралельно.

Гасло "Слава Україні! Героям слава!" вперше почали друкувати на гривнях у 2024 році, але раніше – тільки на номіналах 50, 500 і 1000 гривень.

У майбутніх роках планується випуск оновлених банкнот номіналами 100 та 200 гривень.